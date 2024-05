Trabajadores retiran supuestas plantas de marihuana del jardín del Capitolio de Wisconsin

Tatyana Warrick, vocera del Departamento de Administración del estado, dijo a The Associated Press en un correo electrónico el viernes que los trabajadores del Capitolio habían retirado las plantas, pero que su agencia no podía determinar si se trataba de marihuana o cáñamo. Ambas son formas de cannabis, pero sólo la marihuana tiene el compuesto psicoactivo.