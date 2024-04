Trabajador que sobrevivió a masacre en granja de California demanda a la compañía y a su propietario

Pedro Romero Pérez, al centro, se sienta junto a su abogado Donald Magilligan, segundo de derecha a izquierda, durante una conferencia de prensa el viernes 5 de abril de 2024, en Half Moon Bay, California. Pérez, un trabajador agrícola migrante que sobrevivió a una masacre en una granja de hongos del norte de California, demandó al propietario de la granja. (AP Foto/Haven Daley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved