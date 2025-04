Tornados causan estragos en la región centro norte y el sur de EEUU

Un árbol se ve sobre una casa dañada donde según las autoridades murió un hombre durante una tormenta el fin de semana en Stockbridge Township, Michigan, en una imagen del martes de abril de 2025. (Jacob Hamilton/Ann Arbor News via AP) Jacob Hamilton | MLive.com

Es posible que se registren hasta 30 centímetros (1 pie) de lluvia posible durante los próximos cuatro días, el diluvio “es un evento que ocurre una vez en una generación o una vez en la vida”, dijo el servicio meteorológico en una de sus advertencias de inundación. “Es posible que los totales y afectaciones de las precipitaciones sean históricos".

En las inmediaciones de Blytheville, Arkansas, se declaró brevemente una emergencia por tornado el miércoles por la noche, después de que los escombros se elevaron a por lo menos 7,6 kilómetros (25.000 pies) del suelo, según Chelly Amin, meteoróloga del servicio meteorológico. Se trata de la alerta de mayor nivel del servicio meteorológico y es rara, pero implica un llamado a los habitantes a resguardarse de inmediato. De momento se desconoce si hay heridos.

“Definitivamente va a ser una situación realmente horrenda cuando salga el sol en esas áreas”, dijo Amin.

También se reportó un tornado que tocó tierra la noche del miércoles cerca de Harrisburg, Arkansas, lo que llevó al servicio meteorológico a pedir a los residentes a través de X que debía “estar en su refugio ahora”.

En Pilot Grove, Missouri, varias estructuras sufrieron daños, algunos vehículos terminaron volcados y los postes de energía quedaron tambaléandose tras el paso de una tormenta, informó la agencia estatal de manejo de emergencias. Se reportaron lesiones menores, según la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri. En tanto, las autoridades cerraron algunos caminos debido a la presencia de escombros y caída de tendido eléctrico cerca de la ciudad de Potosi, al suroeste de San Luis, según el departamento de transporte estatal.

En el este de Missouri, las autoridades trataban de determinar si fue un tornado el que dañó edificios, volcó vehículos y derribó postes de servicios públicos, ramas de árboles y letreros la mañana del miércoles dentro y en los alrededores de la ciudad de Nevada.

Otro tornado tocó tierra en la ciudad de Owasso, en el noreste de Oklahoma, alrededor de las 6:40 de la mañana del miércoles, según la oficina del servicio meteorológico en Tulsa. De momento no se reportaron heridos, pero el tornado causó graves daños en viviendas y derribó cables, árboles, cercas y cobertizos.

Los pronósticos indicaban fuertes vientos con ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph) para grandes partes de la región centro norte del país. En Indiana, una ráfaga de viento volcó cinco semirremolques en la autopista interestatal 65, cerca de Lowell, informó la policía estatal. Nadie resultó herido.

El ominoso pronóstico se produce casi dos años después del día en que un tornado EF-3 azotó Little Rock, Arkansas. Nadie murió, pero ese tornado provocó graves daños en vecindarios y negocios que hoy en día siguen en reconstrucción.

Más de 90 millones de personas corren algún riesgo de enfrentar condiciones climáticas severas en una gran parte del país, desde Texas hasta Minnesota y Maine, según el Centro de Predicción de Tormentas, con sede en Oklahoma.

Aproximadamente 2,5 millones de personas se encuentran en una zona de “alto riesgo”. El área de mayor riesgo de clima catastrófico el miércoles abarca partes del oeste de Tennessee, incluyendo Memphis; el noreste de Arkansas; el extremo sureste de Missouri, y partes del oeste de Kentucky y el sur de Illinois.

El Centro de Predicción de Tormentas indicó sobre la posibilidad de "múltiples tornados EF3+ de larga duración”. Los tornados de esa magnitud se ubican entre los más fuertes en la escala Fujita Mejorada, que se emplea para calificar su intensidad.

En un riesgo ligeramente menor de clima severo el miércoles se encuentra un área que incluye a Chicago, Indianápolis, San Luis, Louisville, Kentucky, y Little Rock, Arkansas. Dallas, Detroit, Milwaukee y Nashville, Tennessee, también estaban en riesgo.

Se pronosticaron tormentas eléctricas con varios episodios de lluvia intensa en partes de Texas, el bajo valle del Mississippi y el valle de Ohio a partir de mediados de semana y hasta el sábado. Los meteorólogos advirtieron que las tormentas podrían seguir el mismo camino repetidamente y producir lluvias intensas e inundaciones repentinas capaces de arrastrar autos.

Se pronosticaron hasta 38 centímetros (15 pulgadas) de precipitaciones para los próximos siete días en el noreste de Arkansas, el extremo sureste de Missouri, el oeste de Kentucky y las partes del sur de Illinois e Indiana, advirtió el servicio meteorológico.

“Es posible que recibamos alrededor de dos meses de lluvia en apenas unos pocos días”, dijo el lunes Thomas Jones, de la oficina del servicio meteorológico en Little Rock, Arkansas.

En Michigan, las cuadrillas intentaban restablecer la electricidad el martes después de que una tormenta de hielo del fin de semana derribara árboles y postes de electricidad. Más de 128.000 clientes estaban sin electricidad en el norte de Michigan y unos 5.000 más seguían sin luz en Wisconsin el miércoles por la mañana, según PowerOutage.us, que monitorea los cortes a nivel nacional.

Las escuelas de varios condados de la península inferior de Michigan suspendieron las clases mientras los agentes usaban motosierras para despejar las carreteras y los conductores hacían fila en las estaciones de servicio.

___

Los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas; Adrian Sainz en Memphis; Seth Borenstein en Washington; Isabella O’Malley en Filadelfia; Ed White en Detroit; y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press