Tormentas en Michigan dejan 5 muertos; se confirman 2 tornados

Un árbol está arrancado de raíz en el jardín de una casa en Southfield, Michigan, viernes 25 de agosto de 2023. Al menos un tornado tocó tierra en Michigan como parte de fuertes tormentas con vientos de hasta 125 km/h (75 mph) que derribaron árboles, arrancaron techos, mataron a cinco personas y provocaron apagones que afectaron a cientos de miles de usuarios, informaron las autoridades. (AP Foto/Corey R. Williams) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.