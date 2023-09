Tormenta Lee se cierne sobre Nueva Inglaterra y Canadá con vientos huracanados

El sol se pone tras los edificios en Boston antes de la llegada del huracán Lee, el 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una señal advierte sobre las condiciones climáticas en una calle del Parque Nacional Acadia, en Maine, el sábado 16 de septiembre de 2023. (AP Foto/Robert Bumsted) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un turista lidia con los fuertes vientos a la llegada de la tormenta Lee a la región, el sábado 16 de septiembre de 2023, en Bar Harbor, Maine, (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.