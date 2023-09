Tormenta Lee deja un muerto y a miles sin luz a su llegada a Nueva Inglaterra y Canadá

El sol se pone tras los edificios en Boston antes de la llegada del huracán Lee, el 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Las olas se estrellan contra un rompeolas el sábado 16 de septiembre de 2023 en Port Maitland, provincia de Nueva Escocia, Canadá, antes de la llegada del ciclón postropical Lee. (Bill Curry/The Canadian Press vía AP) BILL_CURRY_PHOTOGRAPHY

Una señal advierte sobre el mal clima en una calle del Parque Nacional Acadia, el sábado 16 de septiembre de 2023, en Maine. (AP Foto/Robert Bumsted) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un turista lidia con los fuertes vientos a la llegada de la tormenta Lee a la región, el sábado 16 de septiembre de 2023, en Bar Harbor, Maine, (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.