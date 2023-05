Texas: Un hombre narra ataque que mató a su esposa y su hijo

Wilson Garcia, sobreviviente de un tiroteo masivo, llora mientras habla de su esposa y su hijo, asesinados en la balacera del viernes, el domingo 30 de abril de 2023, durante una vigilia por su hijo en Cleveland, Texas. Las autoridades seguían buscando al sospechoso del tiroteo, al que sus vecinos habían pedido que dejara de disparar en su jardín poco antes del ataque. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.