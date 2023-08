Texas separa a familias migrantes y detiene a los padres con cargos de invasión de propiedad privada

ARCHIVO - Una mujer proveniente de Honduras sostiene a su hijo de 1 año mientras se entrega a un agente de la Patrulla Fronteriza tras cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos con México, el lunes 25 de junio de 2018, cerca de McAllen, Texas. (AP Foto/David J. Phillip, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved