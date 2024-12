Tercera noche de protestas en Georgia después de anuncio de suspensión de conversaciones con UE

Manifestantes usan fuegos artificiales contra la policía mientras ésta bloquea una calle para evitar que marchen contra la decisión del gobierno de suspender por cuatro años las negociaciones para unirse a la Unión Europea, fuera de la sede del Parlamento en Tiflis, Georgia, la madrugada del sábado 30 de noviembre de 2024. (AP Foto/Zurab Tsertsvadze) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved