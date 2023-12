Tensiones por la guerra entre Israel y Hamás agitan campus universitarios en EEUU

Un camión con paneles electrónicos pasa junto a una calle el martes 12 de diciembre de 2023, cerca de la Universidad de Cambridge, Massachusetts. El camión muestra mensajes que llaman la atención a una controversia reciente que involucra los testimonios ante el Congreso de Estados Unidos de los presidentes de tres universidades prestigiosas durante una audiencia sobre el antisemitismo. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved