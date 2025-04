Tennessee frena iniciativa de ley que afecta derecho a la educación sin importar estatus migratorio

Una mujer abraza a su hijo fuera de una audiencia de la cámara baja durante protestas en contra de un proyecto de ley que permitiría que escuelas públicas y chárter nieguen la inscripción de estudiantes inmigrantes, el 11 de marzo de 2025, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved