SpaceX lanza misión de rescate para dos astronautas varados en EEI; volverán a Tierra en 2025

El cosmonauta de Roscosmos, Aleksandr Gorbunov, izquierda, y el astronauta de la NASA, Nick Hague, saludan al salir del Edificio de Operaciones y Revisión de camino al Complejo de Lanzamiento 40 para una misión a la Estación Espacial Internacional, el sábado 28 de septiembre de 2024, en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Foto/John Raoux)