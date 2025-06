Servicios en persa de Voice of America y Radio Farda cubren conflicto Israel-Irán pese a recortes

La sede de Radio Free Europe/Radio Liberty en Praga el 15 de enero del 2010. (Michal Kamaryt/CTK via AP)

Su periodismo ha continuado a pesar de la amenaza de la administración Trump a su futuro, junto con un canal de televisión en idioma persa dirigido por Voice of America.

Varios iraníes han contactado a la red para expresar su agradecimiento por los reportajes que no obtienen en los medios estatales iraníes, comentó. El tráfico a su sitio web aumentó un 77% el viernes en comparación con el promedio de 30 días. Al mismo tiempo, las familias en Irán de cinco miembros del personal de Radio Farda han sido presionadas por personas en el gobierno que quieren que las transmisiones se detengan, aseveró.

A través de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, la administración Trump ha buscado desmantelar o reducir drásticamente los medios financiados por el gobierno que proporcionan reportajes a países donde no existe una tradición de prensa libre. La administración dice que estos servicios operan con un sesgo liberal.

Tanto Voice of America como Radio Free Europe/Radio Liberty están luchando contra los esfuerzos en los tribunales.

Los empleados del servicio persa de Voice of America fueron notificados en un correo electrónico el viernes por Crystal Thomas, directora de recursos humanos de USAGM, de que estaban siendo llamados de regreso y necesitaban presentarse a trabajar de inmediato.

Kari Lake, quien dirige USAGM, dijo a Fox News que “estamos intensificando —como siempre planeamos hacer— para enfrentar este momento histórico”.

Una persona que recibió ese correo electrónico estaba en la oficina en tres horas y trabajó hasta la medianoche, ayudando a emitir una transmisión de una hora, indicó el empleado, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa. Aproximadamente 50 personas han regresado al trabajo. Voice of America está prohibida en Irán, pero muchos de sus ciudadanos encuentran formas a través de internet para eludir la prohibición.

Las transmisiones de Voice of America —y las publicaciones en redes sociales— ahora son difíciles de producir porque la administración ha cancelado suscripciones a servicios de noticias como The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse, dijo un segundo empleado, quien también habló bajo condición de anonimato.

Para los empleados, es un momento estresante, emitiendo reportajes urgentes sin ninguna certeza de si continuarán teniendo trabajo o por cuánto tiempo.

“Estoy agradecida de que hayan traído de vuelta nuestro servicio persa para continuar su papel como una voz confiable cubriendo la región para el pueblo iraní”, sostuvo Patsy Widakuswara, corresponsal de la Casa Blanca de VOA, quien es demandante en la lucha judicial para mantener viva la agencia.

“¿Pero por qué destruir un sistema que funciona solo para volver a armarlo cuando te das cuenta de que lo necesitas?” preguntó Widakuswara. “¿Y cuántas crisis se necesitarán para que se den cuenta de que todos los servicios de idiomas de VOA son importantes —antes, después y durante acontecimientos importantes?”

Durante los reportajes en video publicados en línea esta semana, un presentador de Voice of America explicó dónde estaban alcanzando los contraataques iraníes en Israel, y cómo los iraníes estaban tratando de enviar información sobre lo que está sucediendo a través de las redes sociales.

El peligro para un servicio como VOA, habiendo estado fuera del aire y de las redes sociales por más de dos meses, es que los ciudadanos iraníes se acostumbren a buscar noticias en otros lugares, explicó Tom Kent, consultor de medios y ex presidente de Radio Free Europe/Radio Liberty.

“Esperarías que la gente aprendiera de esto que la radiodifusión internacional no puede encenderse y apagarse como una bombilla”, afirmó Kent, también ex editor de AP.

A pesar de un ataque aéreo israelí en su sede el lunes mientras la Red de Noticias de la República de Irán transmitía en vivo, el servicio de noticias estatal sigue operando.

Radio Farda ha permanecido en el aire a pesar de los recortes. También continúa teniendo acceso a servicios de noticias como AP, pero esos contratos expirarán a fin de mes, expresó Esfandiani. Tres personas han sido reincorporadas de la suspensión para ayudar a cubrir la guerra, dijo.

Agregó que espera que el conflicto permita reconocer el valor del servicio a quienes cuestionan su existencia.

“Es una guerra de información, absolutamente”, dijo Esfandiani. “Estos países —Irán, Rusia y China— estarían muy felices si desapareciéramos”.

Uno de los empleados de VOA llamado de regreso al trabajo expresó que no les han dicho cuánto tiempo será. A pesar de la evidencia esta semana de que alguien en la administración vio valor en lo que hacen, ¿podrían aún perder su trabajo eventualmente?

“No quiero pensar en eso”, dijo la persona.

Jon Gambrell y Kamran Jebrelli de The Associated Press contribuyeron a este informe. David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press