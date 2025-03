Servicio Forestal de EEUU cancela $75 millones para plantar árboles en comunidades desfavorecidas

Albert Florida, residente del Lower 9th Ward desde hace más de 40 años, observa uno de los árboles plantados por SOUL (Sustaining Our Urban Landscape) en Nueva Orleans, el jueves 27 de febrero de 2025. (AP foto/Matthew Hinton)

Esos esfuerzos se verán obstaculizados por la decisión del Servicio Forestal de los Estados Unidos a mediados de febrero de cancelar una subvención de 75 millones de dólares a la Fundación Arbor Day, que estaba trabajando para plantar árboles en vecindarios que de otro modo no podrían permitírselo. El programa es la última víctima de una campaña del gobierno del presidente Donald Trump contra las iniciativas de justicia ambiental.

En Nueva Orleans, parte del dinero iba a la organización ambiental Sustaining Our Urban Landscape (SOUL), que ha plantado más de 1.600 árboles en la comunidad históricamente negra, pero ahora ha pausado los planes para otros 900.

Esos son árboles que en su mayoría los residentes de bajos ingresos no podrían permitirse plantar o mantener, dijo Johnson, de 71 años, quien dirige una organización sin fines de lucro local, el Lower 9th Ward Center for Sustainable Engagement and Development, que ha ayudado a SOUL con su trabajo y ha realizado algunas plantaciones de árboles por su cuenta en la zona.