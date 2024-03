Sequía, calor y mala gestión hacen que conseguir agua dulce sea una tarea cada vez más difícil

Justina Flores lava los platos en el exterior de su casa en la zona de Pamplona Alta, en Lima, Perú, el 7 de marzo de 2024. El gobierno de Perú suministra agua potable a 1,5 millones de sus habitantes más pobres, como Flores, que viven en las colinas. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Devi Putri Eka Sari, una madre y ama de casa, en el exterior de su vivienda junto a su hijo, Satria Fareji, junto a las botellas que utiliza para recolectar agua, en Yakarta, Indonesia, el 13 de marzo de 2024. Sari, como millones de indonesios más en todo el país, compra agua en grandes recipientes rellenables o en botellas de plástico de un solo uso. (AP Foto/Dita Alangkara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Mimoun Nadori posea para una fotografía delante del río Moulouya, en Nador, Marruecos, el 8 de marzo de 2024. La disminución de las lluvias y el aumento de las represas y la extracción río arriba hacen que el cauce del río Moulouya tenga menos agua, amenazando el sustento de agricultores como Nadori. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fred Imfeld carga con dos cubos de agua para sus gallinas, el 17 de marzo de 2024, en Corning, Calif. El pozo de su propiedad se ha secado, así que dos veces al mes, rellenan un tanque de 9.463 litros (2.500 galones) ubicado en el exterior de su garaje para ducharse y lavar los platos y la ropa. Además, cada dos semanas reciben 113 litros (30 galones) de agua potable para cocinar y beber, mientras ahorran para un nuevo pozo más profundo. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Joyce Mule llena garrafas de agua en un depósito, en el condado de Makueni, Kenia, el 29 de febrero de 2024. Los aldeanos construyeron un muro de concreto alrededor de la roca para atrapar el agua de la lluvia. Colocan grandes piedras para filtrarla y una tubería para bajarla hasta los depósitos de almacenamiento. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved