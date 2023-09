Seattle: Investigan mofa de agente tras muerte de mujer arrollada por vehículo policial

Kyla Carrillo, al centro, pronuncia un mensaje durante una protesta afuera del Departamento de Policía de Seattle el 14 de septiembre de 2023 después de que un agente atropellara con un auto patrulla a una mujer de 23 años que cruzaba una calle en enero. La mujer falleció después. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.