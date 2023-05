Se derrumba parcialmente edificio de apartamentos en Iowa; no hay muertos

Las autoridades de Davenport, una ciudad en el este de Iowa, señalaron en un comunicado de prensa que al dueño de la propiedad se le entregó el lunes una orden de demolición del edificio que alguna vez fue el Hotel Davenport. No se permitió que los residentes regresaran a recoger sus pertenencias debido a la inestabilidad de la estructura.

No se ha informado hasta el momento la causa del derrumbe.

Las noticias del derrumbe no sorprendieron a Schlaan Murray, un exresidente, quien dijo a The Associated Press que el año que vivió ahí fue “una pesadilla”.