Sacerdote católico es asesinado a balazos en su rectoría parroquial en el noreste de Kansas

Esta fotografía sin fecha proporcionada por el periódico The Leaven muestra al padre Arul Carasala, sacerdote en la iglesia católica de los Santos Pedro y Pablo en Seneca, Kansas. Carasala fue baleado de muerte el jueves 3 de abril de 2025 en la rectoría del templo. (The Leaven vía AP)

Kris Anderson, directora de educación religiosa en la parroquia, comentó a The Associated Press que tenían pocos detalles.

"Por lo que sabemos, un hombre mayor se le acercó y le disparó tres veces", dijo, añadiendo que no sabía quién le disparó ni por qué.

Las personas que contestaron al teléfono en el Departamento de Policía de Seneca y en el Departamento de Policía del condado de Nemaha se negaron a comentar. Remitieron todas las preguntas al fiscal del condado, Brad Lippert, quien estaba de viaje y no respondió de inmediato a una llamada y un correo electrónico de The Associated Press en busca de detalles.

El arzobispo mencionó en su publicación que no había una amenaza para la comunidad, pero reconoció el "dolor y conmoción" que la muerte del sacerdote había provocado en la comunidad de cerca de 2.100 habitantes en el noreste de Kansas, a unos 97 kilómetros (60 millas) al norte de Topeka y a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Kansas City.

"El padre Carasala fue un pastor devoto... que sirvió fielmente a nuestra Arquidiócesis durante más de 20 años, incluso como decano de la región Nemaha-Marshall", escribió. "Su amor por Cristo y Su Iglesia quedaban en evidencia en la manera en que oficiaba ante sus fieles con gran generosidad y cuidado. Sus feligreses, amigos y hermanos sacerdotes lo extrañarán profundamente".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press