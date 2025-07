Rusia podría usar los 50 días de Trump para desgastar a Ucrania, pero un avance rápido es improbable

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por el servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, un militar se prepara para disparar un obús hacia posiciones rusas cerca de Chasiv Yar, en la región ucraniana de Donetsk, el 14 de junio de 2025. (Oleg Petrasiuk/servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada, via AP, Archivo) Ukrainian 24th Mechanized brigade

Capturar esas fortalezas permitiría a Rusia avanzar hacia Slovyansk y Kramatorsk, preparando el escenario para tomar toda la región de Donetsk.

Si las tropas rusas capturan esas últimas fortalezas, se abriría el camino para que avancen hacia el oeste hasta la región de Dnipropetrovsk. La capital regional de Dnipro, un importante centro industrial de casi un millón de habitantes, está a unos 150 kilómetros (poco más de 90 millas) al oeste de las posiciones rusas.

La expansión de los combates a Dnipropetrovsk podría dañar la moral ucraniana y dar al Kremlin más influencia en cualquier negociación.

En la vecina región de Luhansk, las tropas ucranianas controlan una pequeña franja de tierra, pero Moscú no parece haber priorizado su captura.

Las otras dos regiones anexadas por Moscú —Jersón y Zaporiyia— parecen estar lejos de ser totalmente tomadas por Rusia.

Al principio de la guerra, Rusia invadió rápidamente la región de Jersón pero se retiró de grandes extensiones de ella en noviembre de 2022, retrocediendo a la orilla oriental del río Dniéper. Un nuevo intento de cruzar el río para tomar el resto de la región implicaría enormes desafíos, y Moscú no parece tener la capacidad para montar tal operación.

Capturar completamente la región de Zaporiyia parece igualmente desafiante.

Las fuerzas de Moscú capturaron varias aldeas en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, después de recuperar partes de la región rusa de Kursk de las tropas ucranianas que realizaron una incursión sorpresa en agosto de 2024. Ucrania dice que sus fuerzas han detenido la ofensiva de Rusia y mantienen una presencia en el borde de la región de Kursk, donde todavía están inmovilizando a hasta 10.000 tropas rusas.

Putin describió recientemente la ofensiva en la región de Sumy como parte de los esfuerzos para crear una "zona de amortiguamiento" para proteger el territorio ruso de los ataques ucranianos.

La capital regional de Sumy, una ciudad de 268.000 habitantes, está a unos 30 kilómetros (menos de 20 millas) de la frontera. Putin dijo que Moscú no planea capturar la ciudad por ahora, pero no lo descarta.

Sin embargo, los analistas militares dicen que las fuerzas rusas en el área claramente carecen de la fuerza para capturarla.

Las fuerzas rusas también han impulsado una ofensiva en la vecina región de Járkiv, pero no han logrado mucho progreso contra la feroz resistencia ucraniana.

Algunos comentaristas dicen que Rusia podría esperar usar sus ganancias en las regiones de Sumy y Járkiv como fichas de negociación, intercambiándolas por partes de la región de Donetsk bajo control ucraniano.

"Un escenario de intercambios territoriales como parte de las conversaciones es bastante realista", dijo Mikhail Karyagin, un experto político afín al Kremlin, en un comentario.

Los comandantes ucranianos dicen que la escala y el ritmo de las operaciones rusas sugieren que cualquier ganancia decisiva está fuera de alcance, ya que las tropas de Moscú avanzan lentamente a un costo tremendo para sus propias fuerzas.

Aunque las exhaustas fuerzas ucranianas se sienten superadas en número y en armas, confían en drones para trabar la lenta ofensiva de Moscú. Los movimientos significativos de tropas y armas son fácilmente detectados por drones que son tan abundantes que ambos bandos los usan para rastrear y atacar incluso a soldados individuales en cuestión de minutos.

Los comentaristas militares rusos reconocen que la destreza de Ucrania con los drones hace que cualquier ganancia rápida de Moscú sea poco probable. Dicen que Rusia apunta a desangrar a Ucrania con una estrategia de "mil cortes", utilizando presión implacable en muchos sectores del frente y aumentando constantemente los ataques aéreos de largo alcance contra infraestructura clave.

"El ejército ruso apunta a agotar al enemigo hasta tal punto que no podrá mantener la defensa, y hacer que múltiples avances se fusionen en uno o varios éxitos a escala estratégica que determinarán el resultado de la guerra", escribió el analista militar con sede en Moscú Sergei Poletayev en un análisis. "No es tan importante dónde y a qué velocidad avanzar: el objetivo no es la captura de esta o aquella línea; el objetivo es el ejército enemigo como tal".

Las tropas ucranianas en el frente expresan exasperación y enojo por los retrasos e incertidumbres sobre los envíos de armas de Estados Unidos.

Los retrasos en la asistencia militar de Estados Unidos han obligado a las tropas de Kiev a racionar municiones y reducir operaciones mientras Rusia intensifica sus ataques, dijeron soldados ucranianos en el este de Ucrania a The Associated Press.

Estados Unidos venderá armas a sus aliados de la OTAN en Europa para que puedan proporcionarlas a Ucrania, según Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Eso incluye sistemas de defensa antiaérea Patriot, una prioridad principal para Ucrania.

Los envíos acelerados de armas de los aliados europeos son cruciales para permitir que Ucrania frene los ataques rusos, según analistas.

"La tasa de avance ruso está acelerándose, y es probable que la ofensiva de verano de Rusia ponga a las fuerzas armadas de Ucrania bajo intensa presión", dijo Jack Watling del Instituto Real de Servicios Unidos en Londres en un comentario.

Pero la mayoría de las capacidades que Ucrania necesita —desde drones hasta sistemas de artillería— pueden ser proporcionadas por los aliados de la OTAN en Europa, dijo.

"A corto plazo, Europa puede cubrir la mayoría de las necesidades de Ucrania siempre que pueda comprar algunos tipos críticos de armas de Estados Unidos", dijo Watling.

FUENTE: Associated Press