Rusia lanza un gran ataque aéreo sobre Kiev antes de reuniones de alto nivel sobre apoyo a Ucrania

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video y publicada el jueves 17 de julio de 2025 por el ministerio ruso de Defensa, un lanzacohetes múltiple ruso dispara hacia una posición ucraniana en Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP, archivo) Russian Defense Ministry Press Service

El plan de armamento de Trump, anunciado hace una semana, implica que las naciones europeas envíen armas estadounidenses a Ucrania a través de la OTAN, ya sea de los arsenales existentes o comprando y donando nuevas. El presidente de Estados Unidos indicó que las discusiones se centraron en parte en los avanzados sistemas de defensa antiaérea Patriot y dijo hace una semana que las entregas comenzarían "en cuestión de días".

Pero la semana pasada varios altos funcionarios sugirieron que aún no se habían realizado transferencias.

Grynkewich, de la OTAN, dijo a The Associated Press el jueves que "se están realizando preparativos" para las transferencias de armas a Ucrania, mientras que el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo que no podía dar un marco de tiempo.

Alemania ha dicho que ofreció financiar dos nuevos sistemas Patriot para Ucrania y planteó la posibilidad de suministrar sistemas que ya posee y que sean reemplazados por Estados Unidos.

Pero la entrega podría llevar tiempo, sugirió Merz, porque "tienen que ser transportados, tienen que ser instalados; eso no es cuestión de horas, es cuestión de días, quizás semanas".

Otros sistemas Patriot podrían llegar gracias a Suiza, cuyo ministerio de defensa dijo el jueves que fue informado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que "repriorizará la entrega" de cinco sistemas previamente encargados para apoyar a Ucrania.

Mientras Ucrania espera los Patriots, un alto funcionario de la OTAN dijo que la alianza todavía está coordinando la entrega de otra ayuda militar, como municiones y rondas de artillería, que incluye ayuda de Estados Unidos que fue brevemente pausada. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles.

Zelenskyy dijo el sábado que sus funcionarios han propuesto una nueva ronda de conversaciones de paz esta semana. Los medios estatales rusos informaron el domingo que aún no se ha fijado una fecha para las negociaciones, pero dijeron que Estambul probablemente seguirá siendo la ciudad anfitriona. El portavoz del Kremlin dijo el domingo que Rusia está abierta a la paz con Ucrania, pero lograr sus objetivos sigue siendo una prioridad.

El bombardeo ruso sobre Kiev durante la noche comenzó poco después de la medianoche y continuó hasta alrededor de las 6 de la madrugada. Disparos de ametralladora, el zumbido de los motores de drones y múltiples explosiones fuertes mantuvieron a los vecinos en vela, según los residentes de la capital.

En un distrito de Kiev, un jardín de infancia, un supermercado y unos almacenes se incendiaron, dijeron las autoridades.

Fue el primer ataque importante sobre la ciudad desde que el enviado especial de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, viajó a la ciudad el lunes pasado. Rusia detuvo los ataques sobre Kiev durante su visita.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 426 drones Shahed y señuelos durante la noche del lunes, así como 24 misiles de varios tipos. Dijo que 200 drones fueron interceptados y 203 más fueron bloqueados o desaparecieron de los radares.

Novikov informó desde Kiev, Ucrania.

