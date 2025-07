Rusia lanza gran ataque aéreo encima de Kiev antes de reuniones de alto nivel sobre apoyo a Ucrania

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video y publicada el jueves 17 de julio de 2025 por el ministerio ruso de Defensa, un lanzacohetes múltiple ruso dispara hacia una posición ucraniana en Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP, archivo) Russian Defense Ministry Press Service

Bomberos trabajan en un edificio destruido tras un ataque ruso, el lunes 21 de julio de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved