Rusia dice que China respaldó labores de Putin para estabilizar su país

En esta fotografía publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el ministro de Exteriores chino Qin Gang, camina junto al viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, en Beijing, el domingo 25 de junio de 2023. (Ministerio de Relaciones Exteriores de China vía AP) Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China