Rusia deja atrás el frío y las flores brotan en Moscú en enero

Un ejemplar de campanilla de invierno florece en los jardines botánicos de la Universidad Estatal de Moscú, en Moscú, Rusia, el 29 de enero de 2025, debido a un clima más cálido de lo habitual para el mes de enero, con temperaturas de 5 grados Celsius (41 Fahrenheit). (AP Foto/Pavel Bednyakov) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos jóvenes caminan por la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el 29 de enero de 2025, con unas temperaturas más cálidas de lo habitual para el invierno moscovita, con 5 grados Celsius (41 Fahrenheit). (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, el río Moscú y sus orillas, sin su habitual cobertura de hielo, cerca de la catedral de Cristo Salvador (centro), antes del amanecer, en Moscú, Rusia, el 21 de enero de 2025. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un turista, en la orilla del lago Baikal, que suele estar cubierto de una densa capa de hielo en esta época del año, cerca de Turka, Rusia, el 1 de enero de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, varias personas se sumergen en agua helada para celebrar la festividad de la Epifanía, de la iglesia ortodoxa rusa, en el monasterio de San Serafimovsky, en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, el 19 de enero de 2025. (AP Foto, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved