Rusia condena a un destacado activista de supervisión electoral y lo sentencia a 5 años de prisión

Grigory Melkonyants, copresidente del destacado grupo de monitoreo electoral Golos, mira a los medios en una celda de cristal en una sala del tribunal antes de su vista judicial en la corte del distrito de Basmanny en Moscú, Rusia, el miércoles 14 de mayo de 2025. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.