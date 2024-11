Rusia captura a británico que luchaba con Ucrania mientras las tropas rusas avanzan

En esta imagen tomada de un video publicada por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso el lunes 25 de noviembre de 2024, elementos de las fuerzas militares rusas operan un lanzador de cohetes múltiple en un sitio no divulgado. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP) Russian Defense Ministry Press Service

Andrii Kovalenko, el jefe del Centro de contradesinformación del Consejo de Seguridad Nacional, dijo este mes que los rusos buscaban conservar sus reservas de misiles más destructivos pero más caros y también aterrorizar a los civiles.

La fuerza aérea dijo que detuvo casi todos los drones antes de que impactaran.

Pero un ataque con misiles por la mañana en el centro de la ciudad de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste, hirió al menos a 23 personas, según el alcalde Ihor Terekhov. Dijo que el ataque en un área residencial densamente poblada fue llevado a cabo por un misil S-400 modificado de superficie a aire.

Un misil balístico ruso también golpeó la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, en pleno día, hiriendo a 10 personas cuando impactó en el área del centro, dijeron funcionarios.

Ucrania, mientras tanto, continuó sus ataques a objetivos logísticos dentro de Rusia que apoyan el esfuerzo bélico del Kremlin.

Drones ucranianos provocaron explosiones y un incendio en un depósito de petróleo en la región rusa de Kaluga durante la noche, a unos 200 kilómetros (120 millas) de la frontera, dijo un funcionario de inteligencia militar a The Associated Press bajo condición de anonimato porque las reglas de su trabajo no le permiten ser citado por su nombre.

Al parecer, el británico capturado servía como instructor de las tropas ucranianas y fue destinado a la región de Kursk contra su voluntad. Tass publicó un video del hombre diciendo en inglés que no quiere estar “aquí”.

El informe no ha podido ser verificado de forma independiente, pero de confirmarse podría ser uno de los primeros casos conocidos públicamente de un ciudadano occidental capturado en suelo ruso mientras luchaba por Ucrania.

La embajada del Reino Unido en Moscú dijo que los funcionarios estaban “apoyando a la familia de un hombre británico tras los informes de su detención”, pero no proporcionó más detalles.

El Ministerio de Defensa ruso no ha respondido por el momento a las solicitudes de comentarios.

El padre del soldado, Scott Anderson, dijo al periódico Daily Mail de Reino Unido que el comandante ucraniano de su hijo le había informado que el joven había sido capturado.

Scott Anderson dijo que su hijo había servido en el ejército británico durante cuatro años, luego trabajó brevemente como oficial de custodia policial antes de ir a Ucrania a luchar. Dijo que intentó convencer a su hijo de no unirse al ejército ucraniano, y ahora teme por su seguridad.

“Espero que lo usen como moneda de cambio, pero mi hijo me dijo que torturan a sus prisioneros y tengo mucho miedo de que sea torturado”, dijo al periódico.

La Legión Internacional para la Defensa de Ucrania fue creada a petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy poco después de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

La Legión es una unidad de las Fuerzas Terrestres de Ucrania que consiste principalmente en voluntarios extranjeros. Aparte de la Legión, Ucrania recluta extranjeros para otras unidades de su ejército, llenando escuadrones, compañías o incluso batallones.

Al inicio de la guerra, las autoridades de Ucrania dijeron que más de 20.000 personas de 52 países vinieron a Ucrania para ayudarla a defenderse de la agresión rusa. Desde entonces, el número de combatientes extranjeros en las filas del ejército ucraniano ha sido confidencial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press