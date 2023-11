Rosalynn Carter se encuentra en cuidados paliativos en casa, junto con su esposo Jimmy Carter

La ex primera dama Rosalynn Carter habla en una conferencia de prensa en el Centro Carter el 5 de noviembre de 2019, en Atlanta. El Centro Carter anunció el 17 de noviembre de 2023 que la esposa del expresidente Jimmy Carter se encuentra en cuidados paliativos en su casa. (Foto AP/Ron Harris, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.