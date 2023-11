Rosalynn Carter es recordada por familiares y amigos, con su esposo Jimmy como testigo silencioso

Vista de la Iglesia Bautista Maranatha donde se realizará el funeral de la ex primera dama Rosalynn Carter, miércoles 29 de noviembre de 2023, en Plains, Georgia, EE.UU. La ex primera dama murió el 19 de noviembre. Tenía 96 años. (AP Foto/Alex Brandon, Pool)

Personal de las Fuerzas Armadas carga el ataúd tras el funeral de la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, en la iglesia bautista de Maranatha, el miércoles 29 de noviembre de 2023, en Plains, Georgia. La ex primera dama falleció el 19 de noviembre a los 96 años de edad. (AP Foto/John Bazemore) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.