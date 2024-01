Roban periódicos en pueblo de Colorado que reportaban denuncia de violación en casa de jefe policial

“Si alguien iba a intentar que el público no pudiera leer esta historia, íbamos a asegurarnos de contrarrestarlo”, dijo Wiggins.

El precio del periódico semanal es de 1 dólar, por lo que alguien se gastó 12 dólares en abrir los estantes y llevarse todos los periódicos, explicó Wiggins. Les faltó un estante de periódicos de una cafetería, por lo que robaron unos 200 periódicos. Wiggins agradeció que los estantes no sufrieran daños.

En su opinión, la persona que devolvió los periódicos es la que se los llevó y sólo una persona estuvo implicada en el robo. Wiggins declinó identificar a la persona, pero sí comunicó esa información a la policía. Los policías también tenían las grabaciones de vigilancia de algunos de los robos, indicó Wiggins.

El jefe de policía de Ouray, Jeff Wood, no devolvió el viernes un mensaje telefónico enviado por The Associated Press en busca de comentarios.

La redacción del periódico planea tener una historia en la edición del próximo jueves sobre el robo de los ejemplares y posiblemente una columna en la que explica por qué se lo tomó tan en serio y reimprimió el periódico, dijo Wiggins.

“Es extraño escribir sobre nosotros mismos”, afirmó Wiggins. “Trabajamos muy duro para asegurarnos de no ser la historia”.

FUENTE: Associated Press