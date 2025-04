Ríos crecidos amenazan regiones sur y centro-norte de EEUU tras varios días de lluvias intensas

Las aguas crecidas del río Licking llegan a la red de una canasta en el parque Max Goldberg, el sábado 5 de abril de 2025, en Falmouth, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un ganso canadiense nada tras el desbordamiento del Río Ohio en la intersección de River Riverside Place y Ben Bernstein Place, el domingo 6 de abril de 2025, en Covington, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cuadrillas de trabajadores municipales y voluntarios apilan costales de arena para tratar de frenar las aguas de inundaciones el domingo 6 de abril de 2025, en Frankfort, Kentucky. (AP Foto/Jon Cherry) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved