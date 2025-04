Restaurar los Everglades protegería los Cayos de Florida entre preocupaciones sobre sequías futuras

Un pelícano pardo y un delfín pescan lisas en la bahía de Florida, dentro del ecosistema de los Everglades, cerca de Islamorada, Florida, durante una visita organizada por The Everglades Foundation, el lunes 7 de abril de 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El economista jefe de la Everglades Foundation, Paul Hindsley, con las manos extendidas, habla con periodistas durante una visita a la bahía de Florida para periodistas organizada por The Everglades Foundation, cerca de Islamorada, Florida, el lunes 7 de abril de 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.