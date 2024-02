Rescatan a perrita atrapada por más de una semana en un contenedor en un puerto de Texas

Esta imagen publicada por la Guardia Costera de Estados Unidos muestra a Connie, la perra de los contenedores, el miércoles 31 de enero de 2024, con los cuatro inspectores marítimos del Sector Houston-Galveston de la Guardia Costera de Estados Unidos que la encontraron cuando seleccionaban contenedores al azar para su inspección en la terminal de Bayport, en el puerto de Houston. (Petty Officer 1st Class Lucas Loe/U.S. Coast Guard via AP)

“En cuanto lo abrimos, vimos asomar la carita de la perrita. Estaba allí, como si supiera que íbamos a llegar para abrirle. Y no estaba asustada ni nada. Parecía más feliz que nada por estar fuera de ese espacio oscuro y en brazos de personas que iban a cuidar de ella”, dijo McMahon, contramaestre de segunda clase, a The Associated Press el viernes.