Republicanos, aunque furiosos por los juicios a Trump, posiblemente voten por otro

Kathleen Evenhouse, de Pella, Iowa, habla en entrevista con la Associated Press en un café en Pella, Iowa, 15 de junio de 2023. Evenhouse sí piensa votar en las asambleas republicanas de Iowa, las que inician las primarias del partido, el año entrante. Aunque está furiosa por la situación de Trump, no le dará su apoyo. (AP Foto/Thomas Beaumont)