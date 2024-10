Republicano pide suspender votación anticipada en condado de Missouri hasta que haya observadores

The Associated Press dejó un mensaje a Heins el jueves en busca de comentarios. Heins comentó al St. Louis Post-Dispatch que no sospecha de irregularidades y simplemente quiere poder observar.

Bahr dijo que su oficina inicialmente esperaba que unas 2.500 personas votaran cada día durante el período de votación anticipada de dos semanas que termina el lunes. Aproximadamente 5.000 personas han emitido votos. El condado cuenta con 420.000 residentes.

Líderes de la Coalición de Protección de Votantes de Missouri dijeron que varias personas han sido disuadidas de votar desde la solicitud de la medida cautelar.

“Esta demanda no es más que una táctica de supresión de votantes diseñada para impedir que las personas acudan a votar”, dijo en un correo electrónico Zebrina Looney, presidenta de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) del condado de St. Charles y miembro de la coalición.

