Renuncia el pastor de una gran iglesia de Texas acusado de abusar de una niña

ARCHIVO - El pastor Robert Morris aplaude durante un debate en el Campus de Dallas de la Iglesia Gateway, el jueves 11 de junio de 2020 en Dallas. El pastor de una gran Iglesia independiente de Texas renunció después de que una mujer dijera que había abusado sexualmente de ella en varias ocasiones en la década de 1980, empezando cuando ella tenía 12 años. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.