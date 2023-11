Referéndum en Ohio sobre enmienda constitucional sobre el aborto

Varias personas se reúnen en el estacionamiento de la Junta Electoral del Condado de Hamilton mientras la gente llega para la votación anticipada en persona en Cincinnati, el jueves 2 de noviembre de 2023. Instan a votar a favor o en contra de la medida conocida como Asunto 1. El Asunto 1 es la única pregunta sobre el aborto en las papeletas estatales de este año. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.