Reemplazan en Catedral Nacional de Washington vitrales dedicados a generales confederados

“El objetivo de Estados Unidos es la libertad… Obtendremos nuestra libertad”. Una semana antes, Brown Jackson pronunció un discurso con motivo del 60mo aniversario del estallido de una bomba en una iglesia en Birmingham en que murieron cuatro niñas negras.

Los nuevos vitrales, intitulados “Ahora y Siempre”, se basan en un diseño del artista Kerry James Marshall. El artesano vidriero Andrew Goldkuhle elaboró los vitrales conforme a ese diseño.

En la nueva obra, afroestadounidenses marchan a pie o avanzan en sillas de ruedas de izquierda a derecha por los cuatro ventanales.

Algunos marchan de perfil, algunos de frente al espectador con pancartas que dicen “EQUIDAD” y “SIN JUEGO SUCIO”.

La luz ingresa de manera más intensa por las partes superiores de los vitrales, donde tienen vidrios de color azul y blanco, arriba de las figuras.

Marshall, que nació en Birmingham en 1955, invitó a todos los que miraban los nuevos vitrales, u otras obras de arte inspiradas por la justicia social, “a que se imaginaran como tema y autor de una interminable historia todavía no contada”.

El escenario es importante en particular en la enorme catedral neogótica, donde se efectúan con regularidad ceremonias relacionadas con importantes acontecimientos nacionales.

La catedral esta llena de iconografía que describe la historia de Estados Unidos en vidrio, piedra y otros materiales. Las imágenes varían desde presidentes hasta famosas figuras culturales y símbolos estatales.

Pero los vitrales de Lee y Jackson “contaban una historia que no era cierta”, según el reverendísimo Randolph Marshall Hollerith, decano de la catedral. Fueron instalados en 1953 y donados por las Hijas Unidas de la Confederación.

