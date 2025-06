Redada de inmigración en planta de alimentos de Omaha genera protestas y preocupación

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sara Schulte-Bukowinski, líder religiosa de Omaha, Nebraska, sostiene un cartel de protesta contra una redada de inmigración, el martes 10 de junio de 2025, en Glenn Valley Foods, una empacadora de carne del sur de Omaha. (AP Foto/Margery A. Beck) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Hasta el momento, los funcionarios de Glenn Valley Foods no han respondido a una consulta de The Associated Press, pero el canal de televisión WOWT informó que el CEO y propietario Gary Rohwer dijo que no fue informado de la operación con anticipación y que no había una orden judicial.