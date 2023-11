Reciben en mansión de Black Lives Matter a familias víctimas de violencia racista

Shalomyah Bowers, miembro de la junta directiva de la Black Lives Matter Global Network Foundation, camina entre las mesas preparadas para una cena de bienvenida para la conferencia anual Families United 4 Justice Network, organizada por la fundación en su mansión en el vecindario Studio City de Los Ángeles, el 28 de septiembre de 2023. (Foto AP/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved