Quince estados demandan para bloquear intento de Biden de ayudar a migrantes a tener atención médica

ARCHIVO - El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, participa en una ceremonia en honor de policías caídos en el cumplimiento del deber, el viernes 3 de mayo de 2024, en la legislatura estatal, en Topeka, Kansas. (AP Foto/John Hanna, archivo)

“Los inmigrantes ilegales no deberían tener vía libre para ingresar a nuestro país", dijo en un comunicado el fiscal general de Kansas, Kris Kobach. “Cuando llegan no deberían recibir prestaciones de los contribuyentes, y el gobierno Biden-Harris no debería tener carta blanca para infringir la ley federal”.

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) no respondieron de momento el jueves a un correo electrónico solicitándoles sus comentarios sobre la demanda. Pero en mayo Biden dijo, refiriéndose a la norma, que estaba “comprometido a proporcionarles a los dreamers el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito”. El gobierno del mandatario los está protegiendo de la deportación.

Los “dreamers” y sus defensores han dicho que son jóvenes que tuvieron poca o ninguna opción de elegir venir a Estados Unidos, y años después están plenamente integrados en sus comunidades. Al menos 25 estados, entre ellos Kansas, Nebraska y Virginia, les permiten pagar tasas más bajas de matrícula que están reservadas para sus residentes, según el grupo activista Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC, por sus siglas en inglés).

En mayo, Biden dijo: “Estoy orgulloso de las contribuciones que los dreamers han hecho a nuestro país”.

Los “dreamers” no han podido optar por ingresar a los programas de seguro médico subsidiados por el gobierno porque no cumplían con el requisito de tener una “presencia legal” en Estados Unidos. Los estados demandantes dijeron que declarar legal su presencia amparándose en una norma es “ilógico per se”, ya que correrían el riesgo de ser deportados si el gobierno de Biden no interviniera en su favor.

“El seguro médico subsidiado a través de la ACA es una valiosa prestación pública que alienta a los beneficiarios extranjeros en situación irregular a permanecer en Estados Unidos”, señala la demanda.

En demandas anteriores contra el gobierno de Biden, en ocasiones los estados han tenido dificultades para convencer a los jueces de que el perjuicio que enfrentan a consecuencia de una nueva norma es lo suficientemente directo, concreto y específico para darles el derecho a demandar. De los 15 estados demandantes, sólo Idaho y Virginia gestionan sus propios mercados de seguros médicos en vez de depender de uno federal.

Pero los estados demandantes argumentan que todos enfrentan mayores gastos debido al aumento de la inmigración no autorizada. Se basan en un informe de 2023 de la organización sin fines de lucro Federation for American Immigration Reform, que no sólo aboga por leyes más estrictas contra la inmigración no autorizada, sino también por fuertes restricciones a la inmigración autorizada.

