¿Quiénes son los aspirantes a la presidencia? Este es un perfil de los principales candidatos

El expresidente y precandidato presidencial republicano Donald Trump escucha a los ex precandidatos presidenciales de ese partido, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum y Vivek Ramaswamy, en el escenario durantre un evento de campaña en Laconia, Nueva Hampshire, el lunes 22 de enero de 2024. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.