¿Quién es Hannah Dugan, la jueza acusada de obstaculizar la detención de un migrante?

Supuestamente, el 18 de abril, Dugan permitió que Eduardo Flores Ruiz y su abogado salieran de su sala de audiencias a través de una puerta del jurado no accesible al público para ayudar a evitar su arresto, según una declaración jurada del FBI. Flores Ruiz fue detenido fuera del tribunal después de que los agentes lo persiguieran a pie.

Flores Ruiz fue expulsado de Estados Unidos a través de Arizona hace más de una década, y no hay pruebas de que haya obtenido permiso para regresar, según la declaración jurada.

Una coincidencia de huellas dactilares llevó a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a ir al tribunal y esperar fuera de la sala de audiencias durante su comparecencia.

Tras enterarse de que los agentes estaban allí, Dugan se mostró “visiblemente enojada”, según la declaración jurada. Ella y otro juez se acercaron a ellos en un pasillo y los enviaron a la oficina del juez principal. Luego, Dugan regresó a su sala de audiencias y condujo a Flores Ruiz y a su abogado a través de la puerta del jurado, según la declaración jurada.

Los acusados que no están bajo custodia y sus abogados nunca usan esa puerta, se indica en la declaración.

Presuntamente, esto ayudó a Flores Ruiz a salir del edificio usando un ascensor.

Los abogados de Dugan dijeron el día de su arresto que la jueza “ha estado comprometida con el estado de derecho y los principios del debido proceso durante toda su carrera como abogada y jueza”.

“La jueza Dugan se defenderá vigorosamente y espera ser exonerada”, dijeron sus abogados.

Su equipo legal está integrado por Steven Biskupic, que fue fiscal federal durante 20 años y sirvió siete años como fiscal de Estados Unidos en Milwaukee, y Paul Clement, un ex procurador general federal que ha litigado en más de 100 casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Clement y Biskupic fueron nombrados para sus cargos por el expresidente republicano George W. Bush.

Dugan ha sido jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee desde que derrotó a un candidato designado del exgobernador republicano Scott Walker en 2016. Se postuló sin oposición en 2022, y su mandato actual expira en 2028.

Tom Barrett, excongresista y alcalde de Milwaukee durante 17 años, dijo que era amigo de la hermana mayor de Dugan en la escuela secundaria y conoce a la jueza, de 65 años, desde que tenía 12.

“Como persona y como jueza, siempre trata de hacer lo correcto, y se preocupa profundamente por la comunidad, las personas y la justicia”, dijo Barrett.

Ann Jacobs, abogada de demandantes por lesiones personales y presidenta demócrata de la Comisión Electoral de Wisconsin, dijo: “Siempre está en cada desfile en nombre de los jueces. Asiste a eventos interreligiosos. Su fe es muy importante para ella”.

Anteriormente, Dugan fue abogada litigante y ocupó cargos administrativos en Legal Action of Wisconsin Inc. y Legal Aid Society Inc.

Como abogada, las áreas legales en las que se centró incluyeron personas mayores y discapacidades, derechos civiles, abuso doméstico y otros, según su página de LinkedIn.

Fue presidenta de la Asociación de Abogados de Milwaukee de 1999 a 2000 y trabajó tres años como directora ejecutiva de Catholic Charities of Southeastern Wisconsin Inc.

Graduada en 1981 de la Universidad de Wisconsin-Madison, donde también obtuvo su título de abogada en 1987, Dugan ha enseñado a estudiantes de derecho y posgrado en la Universidad de Marquette en Milwaukee.

Los abogados que han comparecido ante Dugan la describen como extremadamente dura pero justa.

“Es una perfeccionista en cuanto a procedimientos”, dijo Julius Kim, abogado criminalista de Milwaukee. “Es justa. Ciertamente no creo que sea fácil de convencer, de ninguna manera. Es muy metódica en su enfoque”.

En un cartel pegado en la puerta de la sala de audiencias de Dugan el día de su arresto se aconsejaba que si un abogado u otro funcionario del tribunal “sabe o cree que una persona se siente insegura al venir al tribunal” o a su sala de audiencias, deben notificar al secretario y solicitar una comparecencia a través de Zoom.

Anteriormente, la jueza participó en una disputa política en 2023, cuando desestimó una demanda del Partido Republicano según la cual un esfuerzo de movilización de votantes en Milwaukee era ilegal.

Los demócratas y otras personas se han unido en torno a Dugan y han protestado por su arresto, mientras que los republicanos lo han celebrado.

Los demócratas advirtieron que el arresto de la jueza podría hacer que las personas no denuncien un delito o incluso que no reporten un incendio por temor a ser detenidas.

“Estas acciones están claramente destinadas a ser intimidantes, crueles y a socavar el estado de derecho”, dijo Melinda Brennan, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Wisconsin.

Brian Schimming, presidente del Partido Republicano del estado, dijo en las redes sociales que el arresto muestra que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces”.

Los republicanos de la Asamblea estatal, donde tienen el control mayoritario, dijeron en un comunicado que los cargos contra Dugan son “serios, profundamente preocupantes y afectan el núcleo de la confianza pública”. Sugirieron que podrían buscar la destitución de Dugan mediante un juicio político.

Según la guía emitida el 21 de enero, los funcionarios y agentes del ICE pueden llevar a cabo acciones de cumplimiento de las leyes de inmigración en o cerca de los tribunales si creen que alguien a quien tratan de encontrar estará allí.

Generalmente, se les exige que informen a su oficina legal interna con anticipación para asegurarse de que no haya restricciones legales, y se supone que deben llevar a cabo acciones de cumplimiento de la ley en áreas no públicas siempre que sea posible, coordinarse con la seguridad del tribunal y tratar de minimizar el impacto en las operaciones del mismo. También deben evitar hacerlo en lugares que no se utilizan para procedimientos penales, como el tribunal familiar.

Los defensores de la inmigración dicen que permitir que el ICE ingrese a los tribunales para realizar arrestos intimida a las víctimas de delitos ya los testigos que están en el país sin autorización.

Las autoridades del ICE afirman que deben encontrar otras formas de localizar a personas deportables en comunidades que no notifican a la agencia cuando las cárceles o prisiones los liberan. El ICE también dice que los arrestos en los tribunales son generalmente más seguros para los agentes porque las personas generalmente han sido registradas en busca de armas.

___

Gruver informó desde Cheyenne, Wyoming. El periodista de The Associated Press Corey Williams en Detroit contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press