¿Qué significan las victorias de la extrema derecha en la UE para las elecciones de EEUU este año?

ARCHIVO - El virtual candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump (izquierda), habla durante un evento de campaña en Las Vegas, el 9 de junio de 2024. En el lado derecho, el presidente Joe Biden durante un evento en la Casa Blanca, Washington, el 4 de junio de 2024. (AP Foto, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.