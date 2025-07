Qué saber luego que una jueza mantuvo en la cárcel a Ábrego García por temor a que sea deportado

Chad Gilmartin, portavoz del Departamento de Justicia, dijo el jueves a The Associated Press que el departamento tiene la intención de juzgar a Ábrego Garcóia antes de proceder a deportarlo. Horas antes, Jonathan Guynn, abogado del mismo departamento, le dijo a un juez federal en Maryland que el gobierno estadounidense planea deportar a Ábrego García, pero no estableció un plazo.