Qué saber sobre la publicación de documentos federales sobre el asesinato de Martin Luther King

ARCHIVO - Martin Luther King Jr., líder de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, pronuncia su discurso “Tengo un sueño” ante miles de personas en el monumento a Lincoln durante la Marcha en Washington por el Empleo y la Libertad, el 28 de agosto de 1963, en Washington. (AP Foto/Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.