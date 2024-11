Que nadie se olvide de sus mascotas: altares del Día de Muertos en México también honran a animales

Meztli Lizaola muestra su tatuaje de Taco, su chihuahua que murió hace dos años, en Ciudad de México, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un altar del Día de Muertos para honrar la memora de Taco, el chihuahua de Meztli Lizaola, colocado en un mueble de madera en una esquina de su sala en Ciudad de México, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Meztli Lizaola y Víctor Sorchaga posan para una foto con sus mascotas durante una entrevista en su casa en Ciudad de México, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Meztli Lizaola coloca una figurita que representa a su chihuahua Taco en una cajita de plata que irá a su altar del Día de Muertos en honor a la memoria de Taco, en su casa en Ciudad de México, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varios participantes a su llegada a un concurso de disfraces de mascotas como parte de las celebraciones del Día de Muertos, en Ciudad de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Fabiola Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un perro disfrazado de carta del juego mexicano de Lotería en un concurso de disfraces de mascotas como parte de las celebraciones del Día de Muertos, en Ciudad de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Fabiola Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre sujeta a su perro encima de un dinosaurio inflable en un un concurso de disfraces de mascotas, como parte de las celebraciones del Día de Muertos en Ciudad de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Fabiola Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una chica muestra a su pato vestido de calabaza a su llegada a un concurso de disfraces de mascotas como parte de las celebraciones del Día de Muertos, en Ciudad de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Fabiola Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre posa para una foto con su perro al lado en el altar por el Día de Muertos instalado en honor a las mascotas que ya murieron, en Ciudad de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Fabiola Sánchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una lápida señala la tumba de la perra Perla, con un epitafio sobre el amor que le tenían, en el cementerio de mascotas en Ciudad de México, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.