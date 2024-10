Qué esperar el día de las elecciones en Texas

Han pasado 30 años desde que los demócratas ganaron una contienda electoral estatal en Texas, pero no es por falta de esfuerzo. En 2002, los demócratas postularon entusiasmados un “equipo de ensueño” de candidatos para el Senado, gobernador y vicegobernador, con la esperanza de que la plancha racialmente diversa impulse a nueva generación de votantes y cambie la tendencia del estado de republicana a demócrata. No lo lograron.

En el 28vo Distrito Congresional del estado, el representante demócrata Henry Cuellar busca la reelección tras ser indiciado de sobornos y lavado de dinero este año. En el 34to Distrito, el representante demócrata Vicente Gonzalez compite contra la republicana Mayra Flores en una revancha de las elecciones de 2022 que Gonzalez ganó por 9 puntos porcentuales. En el Rio Grande Valley, la republicana Monica De La Cruz se enfrentará nuevamente a la candidata demócrata de 2022, Michelle Vallejo, en el 15to Distrito.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Florida:

El 5 de noviembre.

8 p.m. y 9 p.m., hora del este. Texas abarca dos husos horarios, por lo que la mayoría del estado empezará a reportar resultados mientras que otros en regiones al oeste estarán sufragando hasta las 9 p.m., hora del este.

40 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

Senado federal: Colin Allred (D) vs. Ted Cruz (R) y un otro.

Cámara de Representantes federal, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal, Corte Suprema estatal, Corte Penal de Apelaciones, comisionado del sistema ferroviario, junta escolar estatal.

2020: Trump (R) 52%, Biden (D) 47%. Anuncio del ganador por parte de la AP: miércoles 4 de noviembre de 2020, 1:06 a.m., hora del este.

18.623.931 (hasta noviembre de 2024).

Fue de 67% de los votantes registrados en noviembre 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 87% del total de votos

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 68% del total de votos

Primeros votos reportados en noviembre de 2020: 8 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 91% del total de los votos emitidos se había reportado.

Koenig reportó desde Dallas. Contribuyeron a esta nota las corresponsales Rebecca Reynolds y Maya Sweedler.

