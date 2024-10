Qué esperar el día de las elecciones en Nueva Hampshire

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Una persona sale de un kiosco de votación tras participar en las primarias de Nueva Hampshire el 9 de febrero de 2016 en Nashua, Nueva Hampshire. (Foto AP/David Goldman) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.