Qué esperar el día de las elecciones en Indiana

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Indiana:

5 de noviembre.

6 y 7 de la noche, hora del este. Indiana abarca dos zonas horarias, por lo que la mayor parte del estado empezará a informar resultados mientras algunos votantes del suroeste emiten su voto hasta las 7 de la noche, hora del este.

11, otorgados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertario) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People).

Senado federal: Banks (R) vs. McCray (D) y otro más.

Gobernador: Braun (R) vs. McCormick (D) vs. Donald Rainwater (Libertario).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal, fiscal general y una iniciativa electoral.

2020: Trump (R) 57%, Biden (D) 41%. AP anunció el resultado el martes 3 de noviembre de 2020, a las 8:52 de la noche, hora del este.

4.813.264 (hasta el 10 de octubre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 64% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor del 61% del total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2022: alrededor del 36% del total.

En 2020, los primeros votos se dieron a conocer el 3 de noviembre a las 6:03 de la tarde, hora del este.

Para la medianoche, hora del este, se había informado del 77% de los votos emitidos.

Las periodistas de AP Hannah Fingerhut y Maya Sweedler contribuyeron a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

