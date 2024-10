Qué esperar el día de las elecciones en Carolina del Norte

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

A continuación, se muestra un vistazo a lo que puede esperar en las elecciones de 2024 en Carolina del Norte:

5 de noviembre.

7:30 p. m., hora del Este.

16, otorgados al ganador estatal.

Presidente: Harris (Partido Demócrata) contra Trump (Partido Republicano) contra Chase Oliver (Partido Libertario) contra Jill Stein (Partido Verde) contra Randall Terry (Partido de la Constitución) contra Cornel West (Partido Justicia para Todos).

Gobernador: Robinson (R) contra Stein (D) y otros tres.

1er Distrito del Congreso: Davis (D) contra Buckhout (R) y uno más. Propuesta de ley: N.C. 1 (Requisito de Ciudadanía para Votar en General).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, comisionado de Agricultura, Fiscal General, Auditor, Tribunal de Apelaciones, comisionado de Seguros, comisionado del Trabajo, vicegobernador, secretario de gobierno, Corte Suprema estatal, superintendente de Educación Pública, Tesorero, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal.

Carolina del Norte tiene un historial de contar los votos relativamente rápido, y deja solo alrededor del 1% de los votos sin contar después de la noche de las elecciones. Este año, el recuento podría ser más lento en algunas áreas debido a las secuelas del huracán Helene. Los funcionarios electorales estatales aprobaron medidas de emergencia en casi 30 condados del oeste y áreas tribales que otorgan a los votantes opciones adicionales para entregar sus boletas de voto en ausencia.

La ley estatal permite a los funcionarios electorales de los condados comenzar a tabular las papeletas por correo antes de que cierren las urnas el día de las elecciones. Como resultado, los primeros votos informados la noche de las elecciones incluirán muchas de estas boletas enviadas por correo. En general, estas papeletas han tendido a favorecer a los demócratas desde que el tema de la votación anticipada y la votación por correo se politizó tanto durante las elecciones de 2020. Esto significa que el candidato demócrata en una contienda competitiva podría tomar una ventaja temprana en el conteo de votos en los reportes iniciales de votación después del cierre de las urnas, aunque la contienda podría estrecharse considerablemente a medida que se tabulen más votos.

En la contienda para el Senado de Estados Unidos de 2022, por ejemplo, la demócrata Cheri Beasley tomó una ventaja de 20 puntos sobre Ted Budd cuando se publicaron los primeros lotes de votos después del cierre de las urnas. Esa ventaja desapareció tras unos 90 minutos, cuando Budd superó a Beasley en el conteo de votos y ganó el escaño. Los votos por correo y los votos anticipados en persona representaron aproximadamente el 59% del total de las papeletas en esa elección.

Otros condados que se deben tener en cuenta son Nash, al noreste de Raleigh, y New Hanover, en la costa atlántica. Son dos de solo 10 condados en los siete estados que decidirán la elección que pasaron de Trump a Biden. Se espera que Nash complete su conteo de votos alrededor de las 10 p.m., hora del Este, seguido por New Hanover media hora después aproximadamente.

La AP no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si una contienda no se ha declarado, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

No hay recuentos automáticos en Carolina del Norte, pero los candidatos pueden solicitar y pagar uno si el margen es inferior al 0,5% del total de los votos o 10.000 votos para las contiendas estatales o al 1% para las contiendas no estatales. La AP puede declarar un ganador en una contienda elegible para un recuento si determina que la ventaja del líder es demasiado grande para que un recuento o una impugnación legal cambie el resultado.

2020: Trump (R) 50%, Biden (D) 49%. Anuncio del ganador por parte de la AP: viernes 13 de noviembre de 2020, 3:49 p.m., hora del Este.

7.666.436 (al 1 de septiembre de 2024). 31% demócratas, 30% republicanos.

En las elecciones presidenciales de 2020: 75% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 84% del total de votantes.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 58% del total de votantes.

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 7:42 p.m., hora del Este.

Para la medianoche, hora del Este: aproximadamente el 99% del total de los votos emitidos se había informado.

