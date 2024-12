¿Qué es un ángel bíblicamente exacto? ¿Necesitas uno para tu árbol de Navidad?

Hay varios tipos de ángeles que aparecen en la Biblia, dijo Austin-Young, rectora asociada de la Iglesia Episcopal de Santa María la Virgen en San Francisco. En su mayoría, no tenemos muchas descripciones de ellos, pero tanto el Apocalipsis al final de la Biblia como algunos de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento describen criaturas extrañas alrededor del trono de Dios.

Siete de cada 10 adultos en Estados Unidos creen en los ángeles, según una encuesta realizada el año pasado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Sin embargo, no hay acuerdo sobre cómo lucen o exactamente qué son.